«Не пройшли фільтрацію». Кого, крім «азовців», судить РФ? | Новини Приазов’я

Агенція Associated Press 14 червня повідомила, що російська влада почала судити 22-х українських військовополонених, членів бригади «Азов». Вони потрапили в полон у травні минулого року. В Росії їх звинувачують у тероризмі. Повідомляється, що обвинувачення були висунуті 24-м людям, втім двох обміняли на російських військовополонених.

За інформацією журналістів, серед обвинувачених захисників «Азовсталі» – вісім жінок, вони працювали кухарями для українських військових. Полонених можуть засудити на терміни від 15 років до довічного ув’язнення.

Українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод» уточнила, що, за даними родичів полонених, серед тих, кого зараз судять, є кілька цивільних, хоча в Росії вважають усіх затриманих військовими. Щонайменше у двох людей закінчився контракт на момент повномасштабного вторгнення і вони не несли служби. Щодо інших цивільних людей інформація ще уточнюється, – йдеться в повідомленні. Наступне судове засідання призначили на 28 червня.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк засудив Росію за проведення судового засідання над українськими військовополоненими. Він зазначив, що «подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку Міжнародного кримінального суду».

Кого з полонених українських військових зараз судять у Росії і в чому їх звинувачують? Чому у цьому процесі є так само і цивільні заручники? До яких термінів їх можуть засудити, і чи впливає це на можливість обміну?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.