У ЗСУ підтвердили знищення восьми повітряних цілей РФ у ніч на 19 червня

У ніч на 19 червня сили протиповітряної оборони України знищили чотири ракети «Калібр» і чотири безпілотники «Шахед», запущені Росією, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Уночі противник завдав удару на південному і східному напрямках чотирма крилатими ракетами «Калібр» і чотирма ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «Шахедів» – зі східного узбережжя Азовського моря. Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною», – повідомили військові.

Раніше в Одеській ОВА заявили про знищення силами ППО всіх чотирьох ракет «Калібр», які Росія запустила вночі по області, а в Дніпропетровській ОВА повідомили про знищення чотирьох дронів.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».