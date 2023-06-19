ОВА: над Дніпропетровською областю знищили чотири безпілотники

Українські військові у ніч на 19 червня знищили чотири запущені Росією безпілотники в небі над Дніпропетровською областю, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Захисники з ПвК «Схід» знищили над регіоном чотири безпілотники. Ймовірно, «Шахеди-136» і «Орлан-10». Інших атак на область не зафіксовано. Усюди минулося без обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Одеській ОВА заявили про знищення силами ППО всіх чотирьох ракет «Калібр», які Росія запустила вночі по області.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».