У Генштабі повідомили, де тривають наступальні дії ЗСУ

Українські військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках, повідомив 20 червня Генеральний штаб ЗСУ.

«Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії. Там, де обороняємося, жодної позиції не втрачено. Наступальні дії тривають на Мелітопольському і Бердянському напрямках, а саме: протягом минулої доби на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль, та Новоданилівка – Роботине, українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що російські війська зосереджували основні зусилля на веденні оборони й недопущенні просування українських сил, застосовують резерви, «намагалися відновити втрачене положення».

Читайте також: Щодня по 200-300 метрів: як ЗСУ видавлюють війська РФ з-під Бахмуту

Напередодні ввечері в ефірі телемарафону Ганна Маляр заявила, що українським оборонцям «доволі складно просуватися, адже ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ».

У розвідці Британії 19 червня заявили, що за останні десять днів Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега річки Дніпро для посилення Запорізького і Бахмутського напрямків.

Раніше у Міноборони України повідомили, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська звільнили вісім населених пунктів. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на відстань до семи кілометрів.

Командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також заявив про «успіхи і помітні просування» українських військ на Таврійському напрямку.