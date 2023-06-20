До 20 людей залишаються у звільнених П’ятихатках, у селі тривають бої – Малашко

У деокупованих П’ятихатках Запорізької області залишається до 20 людей, водночас у самому селі тривають бої. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«Разом із військовими робимо все можливе, щоб цих людей вивезти. З військовими надаємо гуманітарну допомогу туди, щоб могли якомога довше протриматись та зробити усі організаційні заходи, щоб їх звідти вивезти. Не тільки з П’ятихаток», – розповів він в ефірі програми «Свобода Ранок».



За його даними, у деокуповані села, зокрема Новодарівку, Левадне та Лобкове, представники влади поки що доїхати не можуть, оскільки там проходить лінія фронту. Місцеві жителі, які раніше виїхали з населених пунктів, поки що також не можуть туди повернутися.



«Там проходить лінія оборони і контрнаступу в тому числі. Зараз якраз проходять як і військові дії, так і стабілізаційні заходи щодо визначення людей, які залишаються, місця їх перебування і їхній стан. Разом з військовими та службами надаємо гуманітарну допомогу, щоб людей підтримати», – додає Малашко.



Голова Запорізької ОВА також додав, що коли російські сили перебували на окупованих територіях, вони закріпилися, зробили окопи та інші захисні споруди. Попри це, українські військові хоч і тяжко, зазначає Малашко, але йдуть вперед.



Про звільнення П’ятихаток на Запоріжжі офіційно повідомили 19 червня. Село звільнили бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади та 2 окремого стрілецького батальйону.

У Міноборони України повідомили, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська звільнили 8 населених пунктів. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на відстань до 7 кілометрів.

Командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також заявив про «успіхи і помітні просування» українських військ на Таврійському напрямку.