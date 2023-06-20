Успішні контрнаступальні операції ЗСУ на трьох ділянках фронту: важкі бої, втрати

Нічна російська атака по містах України: наслідки

У Києві та низці областей України сьогодні вночі лунала повітряна тривога. Російські війська атакували країну безпілотниками. Влучання в об'єкти інфраструктури зафіксували в Запоріжжі та у Львові. Розкажемо останню інформацію станом на зараз.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

Наступ ЗСУ на Півдні та Сході

Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і досягли успіхів 19 червня, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що, за даними російських військових блогерів, українські війська продовжували наступати на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута 19 червня і просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута).

За повідомленнями заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, яка повідомила, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) напрямку просунулися до семи кілометрів і звільнили 113 квадратних кілометрів території, у тому числі вісім населених пунктів на заході Донецької і заході Запорізької областей.

Після звільнення Збройними силами села П'ятихатки на Запоріжжі звідти вже евакуювали сім’ю з шести людей з дітьми. Про це розповів голова військової обласної адміністрації Юрій Малашко. Каже, люди налякані, бо ховалися у підвалах. У той же час російські провоєнні телеграм канали пишуть, за це село бій ще не скінчився. Що відбувається в П'ятихатках та інших нещодавно звільнених селах Запоріжжя? Дізнаємося в цьому стрімі.

Українські військовополені в Угорщині: що це означає? як визволити?

Українське Міністерство закордонних справ звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити українського консула до військовополонених. За даними МЗС Угорщина вивезла з Росії 11 людей. В Угорщині ж кажуть, полонені – громадяни їхньої країни і за пересуванням цих людей не стежать. Як українські полонені опинилися в Угорщині? На яких підставах Будапешт їх забрав у Росії? Та чи зможе повернути цих людей українська влада?

Удар по екології: забруднення ґрунтів, води і небезпека, яка наростає

Як забруднила екологію війна?

У Міністерстві довкілля і природних ресурсів України підрахували попередні збитки, завдані російською агресією екології України. Йдеться про майже два трильйона гривень. Забруднення через так зване «військове сміття», та через майже 60 тисяч зруйнованих будівель.

То скільки років і який ресурс потрібний українській екології для відновлення? Та яку шкоду завдало шкоди руйнування Каховської ГЕС?