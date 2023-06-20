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Одна людина загинула, троє поранені на Сумщині через обстріли РФ минулої доби – ОВА

«Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 101 вибух» (фото ілюстративне)

На Сумщині протягом минулої доби одна людина загинула, ще троє, зокрема дитина, зазнали поранення внаслідок російських обстрілів, повідомила обласна військова адміністрація.

«Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Новослобідська громади», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ОВА, у Краснопільській громаді внаслідок одного з артобстрілів було пряме влучання у житловий будинок, внаслідок чого тілесні ушкодження отримали двоє цивільних людей, зокрема дитина 2010 року народження. Крім того, був пошкоджений житловий будинок.

«Юнаківська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула одна цивільна особа та одна цивільна особа поранена. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи)», – додали в ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною. Росія, попри докази і свідчення, заперечує атаки на цивільних.

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