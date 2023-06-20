В ООН підтвердили загибель в Україні понад 9 тисяч цивільних через повномасштабну війну

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 18 червня 2023-го.

В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.

Від початку червня 2023 року в ООН зафіксували загибель 112 і поранення 445 цивільних в Україні.

В УВКПЛ ООН вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.

Офіс генерального прокурора України повідомив раніше, що станом на 19 квітня зареєстрував близько 80 тисяч випадків потенційних воєнних злочинів, скоєних російськими військовими від початку повномасштабного вторгнення.

Україна наполягає на створенні міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії.

У США пропонували, щоб майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України був у вигляді «інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України». Проте на початку травня президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Гаазі застеріг від гібридних форм правосуддя.