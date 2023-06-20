Генштаб повідомив про 30 запущених Росією «Шахедів» і 45 бойових зіткнень на фронті

Російські війська в ніч на 20 червня завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні, за попередніми даними, запустивши 30 іранських дронів «Шахед», повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Попередньо, 28 «Шахедів» із 30 запущених ворогом знищено. Також, по Запоріжжю і його околицях окупантами було застосовано сім ракет С-300 – інформація наразі уточнюється», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що попередньої доби російські війська завдали удару по Україні чотирма крилатими ракетами «Калібр» і чотирма БпЛА Shahed-136/131. Усі їх знищили сили протиповітряної оборони.

«Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою», – наголошують у командуванні.

Щодо ситуації на фронті, то в Генштабі повідомили, що загарбники і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках, де «тривають важкі бої». Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень, йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні про влучання внаслідок російського удару повідомили представники влади Запоріжжя і Львова. У Запоріжжі цілями удару стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Постраждалих в обох регіонах немає. Про роботу протиповітряної оборони повідомляли також у Києві і Київській області. Протягом ночі тривогу оголошували в більшості областей України.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».