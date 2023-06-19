«Знищили застарілий танк Т-62»: Череватий щодо успіхів ЗСУ на фронті

Українські військові продовжують знищувати позиції російської армії на Лиманському та Куп’янському напрямках, йдеться в заяві спікера Східного угруповання військ Збройних сил Сергія Череватого.

«За добу нашими захисниками знищено танк Т-72, самохідну артилерійську установку, дрон-камікадзе «Ланцет» та два автомобілі», – йдеться у заяві.

За його словами, «555 разів ворог використовував артилерію на цій ділянці фронту, а також двічі намагався атакувати наші позиції та здійснив п’ять авіаційних нальотів». ЗСУ знищили «російський застарілий танк Т-62 на цій ділянці фронту».

«Під час відбиття атак росіян вбито 35 окупантів, 43 зазнали поранень», – сказав Череватий.

19 червня в Міністерстві оборони повідомили, що українські війська звільнили село П’ятихатки у Запорізькій області.

Також у оборонному відомстві казали, що станом на 12 червня українські військові звільнили сім населених пунктів.