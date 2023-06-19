Із звільнених П’ятихаток евакуювали родину з дітьми – ОВА

Із міста П’ятихатки у Запорізькій області, яке звільнили українські військові, вже евакуювали родину з шести осіб, двоє із них – діти, зазначив голова Запорізької військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі телемарафону.

«Вісім населених пунктів Запорізької області визволені. На жаль, прямого доступу в ОВА туди немає, але разом з військовими допомагаємо цивільним. Наприклад, зі звільнених П’ятихаток вивезли одну родину з 6 людей. Наразі люди перебувають у більш безпечному місці», – сказав Малашко.

За його словами, загалом у населеному пункті залишається ще близько 20 цивільних.

Очільник ОВА додав, що ввечері 19 червня армія РФ обстріляла Оріхів, була поранена жінка 1940 року народження.

19 червня в Міністерстві оборони повідомили, що українські війська звільнили село П’ятихатки у Запорізькій області.

Також у оборонному відомстві казали, що станом на 12 червня українські військові звільнили сім населених пунктів.