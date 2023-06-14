У Маріуполі готовий план евакуації «влади» і населення – радник міського голови

Окупаційна влада в Маріуполі на Донеччині вже підготувала план евакуації, який використають під час деокупації міста українськими військовими – заявив в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) радник законного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, передбачають, для початку, відхід до окупованого Новоазовська (місто за 40 км від Маріуполя, окуповане з 2014 року – ред.), а пізніше – в напрямку території Росії.

«План евакуації розроблений, окупаційна влада не тримає це в секреті насправді. Але офіційно «влада» мовчить, «паники нет». Як завжди, всі мовчать, і якщо буде якась евакуація, то вона буде відбуватися в швидкому режимі. Окупаційна влада збирається евакуювати спочатку в Новоазовськ, а у випадку чогось, якщо цього буде не вистачати, то будуть везти в Таганрог і далі в Ростов-на-Дону. Мова йде і про цивільне населення також, але ми маємо розуміти – цивільне населення те, яке хоче поїхати. Мова йде про тих, кого у нас називають «почекунами», тобто проросійськи налаштованих», – заявив радник міського голови.

Окрім того, Андрющенко розповів, що наразі Маріуполь використовують як транзитний пункт – через місто проходить підбита техніка у напрямку Новоазовського району.

«Щонайменше 12 танків вчора було переміщено на лафетах через Маріуполь з Бердянського напрямку в напрямок Новоазовська. Ми розуміємо, що в Новоазовському районі є велика кількість ремонтних баз росіян, то скоріше за все вона (техніка – ред.) туди і їде. Окрім того, їде жива сила на БТР-а і танки Т-62М, цей старий мотлох, з награбованим, що розміщено прямо поверх цієї броні», – заявив Андрющенко.

Посадовець розповів, що наразі відбувається велике переміщення в тил російських сил. Окрім цього, місто укріплюють: на заводі «Азовсталь» зводять фортифікаційні споруди, також це відбувається і в інших районах міста.

«Влада робить, як то кажуть, гарну пику при поганій грі. Вони продовжують укріплюватися не лише на «Азовсталі», а і в районі мостів, досить багато роблять укріплень і всередині міста. І ми бачимо, як вони формують план розподілу ліній оборони на випадок, коли буде деокупація», – розповів посадовець.

Перевірити ці дані з незалежних джерел з огляду на воєнні дії редакція не може.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди.