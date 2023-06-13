«Єдиний дзвінок у 30 секунд». Слідчу з Маріуполя другий рік не віддають з російського полону

Валерія Константинова

Мар'яна Чечелюк – слідча з Маріуполя, яка понад рік уже перебуває у російському полоні. За словами її батьків, Мар'яну разом із молодшою сестрою та іншими цивільними, представники Червоного Хреста та ООН повинні були вивезти з Маріуполя гуманітарним конвоєм на підконтрольну Україні територію. Але Марʼяна у Запоріжжя так і не потрапила, її затримали. Російська сторона визнала її військовополоненою. Про те, як розгорталися події у Маріуполі на початку масштабного вторгнення Росії, як Мар'яна потрапила спочатку на «Азовсталь», а потім у російський полон проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповів її батько – Віталій Чечелюк.

«Ховалися поблизу «Азовсталі»

До широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Мар'яна Чечелюк жила у Маріуполі і працювала слідчою. Родина не встигла виїхати, адже російська армія почала одразу обстрілювати місто з артилерії і бомбардувати з повітря, заблокувавши його, розповідає батько Мар'яни, Віталій Чечелюк.



– Російські військові почали бомбардувати місто. Від снарядів ми ховалися спочатку у підвалі ДК «Будівельників», потім біля виконкому на лівому березі, який неподалік «Азовсталі». І так ми перебігали у різні підвали, але здебільшого ховалися в районі «Азовсталі.



У коротких перервах між обстрілами люди ще вимушені були десь діставати воду, оскільки водопостачання міста було зруйноване. Маріупольці ходили шукати воду на хлібозавод, де були запаси.

Ми залишилися з іншого боку «Азовсталі». Зв'язку із доньками не було

– Ми з доньками 25 березня пішли по воду. Почався авіаналіт. Всі побігли на «Азовсталь». Військові сказали йти в укриття. Мар'яна та Аліна теж туди побігли. З того часу дівчата були на комбінаті. Я з дружиною не встиг, ми залишилися з іншого боку «Азовсталі». Зв'язку із доньками не було.

Російська армія постійними авіанальотами і обстрілами загнала цивільне населення Маріуполя у підвали, якщо бомба влучала у панельний будинок, то він складався мов картковий будинок. Згодом у людей почали закінчувалися їжа та ліки.

Щосекунди думали, що ось-ось і кінець. Між обстрілами робили хвилинний інтервал

– Страшно було висунути голову з підвалу. Щосекунди думали, що ось-ось і кінець. Між обстрілами робили хвилинний інтервал. Люди під час вибухів бігали у пошуках їжі. Тоді ще було холодно, десь 10-15 градусів морозу. Опалення в будівлях не було, а всі вікна повилітали від вибухів. Російські військові стріляли з усього. Будинки повністю руйнувалися, люди гинули. По місту багато безіменних могил. Те, що там відбувалося, це жах, який не можна передати словами.

«Молодшу доньку до Сибіру»

За словами Віталія, 1-го травня 2022 року почалася перша евакуація цивільних із «Азовсталі», під час якої вийшли й Мар’яна з Аліною.

Представники ООН та Червоного Хреста пообіцяли вивезти дівчат на територію підконтрольну владі України, а саме у Запоріжжя. Але вивезли в окуповане російською армією село Безіменне на фільтрацію до російських військових.

Нам зателефонували, і сказали, якщо протягом доби не заберемо молодшу доньку, вона поїде у дитячий будинок до Сибіру

– Дівчат вивезли до так званої «ДНР». (російське незаконне збройне угрупування – ред.) Молодшу 15-річну донечку залишили у Безіменному, а старшу відправили у СІЗО в Донецьк. Наступного дня нам зателефонували, і сказали, якщо протягом доби не заберемо молодшу доньку, вона поїде у дитячий будинок до Сибіру.



Батьки Мар'яни забрали молодшу доньку, а вже 11 травня виїхали з Маріуполя, розповідає Віталій.



– На свій страх і ризик виїжджали своїм ходом. Ми поїхали в Безіменне на цю фільтрацію, де були наші діти. Згодом вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію.

«Азовсталь» – Оленівка – Таганрог

Віталій Чечелюк каже, що зараз про старшу доньку Мар'яну вдається дізнаватися лише від військовополонених, які повертаються додому.



– Звільнені з полону дівчата розповідають нам про нашу доньку. Говорять, що вона перебуває у поганих умовах. Спочатку Мар'яна 2 місяці перебувала у Донецьку в СІЗО в одиночній камері. Потім – в Оленівці, де відбувся теракт (у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там російські військові утримували українських військовополонених, – ред.). На цей момент вона була неподалік від цієї будівлі. І вже згодом її відправили до Таганрогу, звідти у Камишин Волгоградської області та 30 грудня доставили назад до Таганрогу.

Батьки кажуть, що одного разу Мар'яні вдалося з ними зв'язатися телефоном.



– Вона зателефонувала 7 серпня. Не знаю, як їй це вдалося, ймовірно, Мар’яну шантажували молодшою сестрою, не говорили, де Аліна. Дзвінок тривав рівно 30 секунд, вона спитала: «Де Аліна? З вами чи ні?». Ми сказали, що з нами. Вона розплакалася, і зв'язок перервався. Це був єдиний раз, коли почули її голос.

Через стінку тортурна камера»

Віталій зазначив, що кілька тижнів тому вдалося поспілкуватися з дівчиною, яка була разом із Мар'яною та повернулася з полону.

У Мар'яни хворі ноги, спина, руки, дуже худа і синці під очима

– Дівчина із донькою перебували разом в одній камері у Таганрозі. Вона розповіла, що у Мар'яни хворі ноги, спина, руки, дуже худа і синці під очима. Через стіну знаходиться тортурна камера, де катують усіх полонених.



За час полону Мар’яни батьки зверталися по допомогу до різних структур, щоб повернути доньку на свободу.



– Всюди є інформація про нашу доньку, починаючи з усіх служб України, аж до Міжнародного Червоного Хреста. За рік, ні ООН, ні Червоний Хрест не поцікавилися долею моїх дочок, як старшою, яка говорила, що їй не можна на фільтрацію, так і молодшою, яку хотіли вивезти до дитячого будинку. Нещодавно Росія начебто підтвердила, що Мар’яна у них як військовополонена. Її постійно включать у списки на обмін, але поки що не обміняли.

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