Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини

Російські військові вдарили по Херсонщині, троє постраждалих – влада

Херсонська область, Тягинка після потопу та під обстрілами, червень 2023 року, ілюстративне фото

У понеділок, 19 червня, російські військові атакували Бериславський район на Херсонщині, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«По селу Бургунка Тягинської громади зафіксовано з десяток «прильотів». Через обстріли пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків та адміністративну будівлю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 60-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний – легкі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу.

Також в ОВА кажуть, що в селі Шляхове Бериславської громади армія РФ вдарила по двох житлових будинках. Через обстріли 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота, її доправили до лікарні, медики борються за її життя, уточнила місцева влада.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG