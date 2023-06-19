Російські військові вдарили по Херсонщині, троє постраждалих – влада

У понеділок, 19 червня, російські військові атакували Бериславський район на Херсонщині, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«По селу Бургунка Тягинської громади зафіксовано з десяток «прильотів». Через обстріли пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків та адміністративну будівлю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 60-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний – легкі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу.

Також в ОВА кажуть, що в селі Шляхове Бериславської громади армія РФ вдарила по двох житлових будинках. Через обстріли 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота, її доправили до лікарні, медики борються за її життя, уточнила місцева влада.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.