ЗСУ звільнили П'ятихатки - Василівка і Токмак наступні?

Вранці 19 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили село П'ятихатки Запорізької області.

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«Протягом двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ (Об'єднане стратегічне угруповання військ – ред.) «Таврія» було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки», – написала вона у телеграм.

Маляр підсумувала, що загалом Сили оборони України вже звільнили понад 100 квадратних кілометрів на Таврійському напрямку, і просунулися вглиб позицій армії Росії максимум на 7 кілометрів.

Про те, що українські захисники зайшли до П'ятихаток, за день до цього повідомив російський ватажок Запорізької області Олександр Рогов. Однак відразу після цього офіційний спікер Міноборони РФ Олег Чехов заявив, що атаку ЗСУ на село нібито було відбито.

З П'ятихаток українська армія, вважають колаборанти, може піти на більшу Василівку, яка може стати плацдармом для атаки на окупований Токмак – важливий логістичний вузол армії Росії на півдні України.

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ЗСУ останнім часом намагаються наступати на щонайменше чотирьох ділянках фронту, і досягли найбільших успіхів саме на Бердянському та Мелітопольському напрямках – на південь від Великої Новосілки.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що армія України може взяти паузу найближчим часом – щоби переглянути свою тактику для майбутніх операцій.

Головні питання випуску:

Що дає ЗСУ повернення П'ятихаток під контроль України?

Наскільки важко Україні повернути Василівку – і далі Токмак Запорізької області?

І як окупанти можуть скористатися паузою, яку можуть вимушено взяти ЗСУ у своєму наступі?