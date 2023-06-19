Влада показала наслідки чергового російського обстрілу Херсона (відео)

У Херсонській обласній військовій адміністрації показали наслідки чергового російського обстрілу Херсона.

«Випалені вщент автівки. Розкурочені будівлі. Вибиті вікна та вирви на дорозі. Херсон пережив чергову жахливу ніч. Ворог поцілив по АЗС, через що сталася пожежа. Вогонь вирував і на стоянці автобусів – пошкоджено з десяток транспортних засобів та екскаватор рятувальників », – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, через обстріли також загорілися склади, виставкові зали і господарчі споруди. Люди не постраждали.

Як повідомляли у ДСНС, російські війська вночі обстрілювали Херсон, через «прильоти» виникли одразу декілька пожеж.

Російські війська регулярно завдають ударів по Херсону. Після руйнування Каховської ГЕС, затоплення частини міста та евакуації людей обстріли обласного центру тривають. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 5 червня підтвердило загибель 8 983 і поранення 15 442 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.