Гуменюк пояснила, як руйнування Каховської ГЕС вплинуло на ситуацію на фронті

Російське командування вважало, що руйнуванням Каховської гідроелектростанції «зупинить рух українських сил оборони на одному з напрямків, який їх дуже бентежив», повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Вони (російські військові – ред.) розуміли, що, скоріш за все, рух активний буде суходолом на Запорізькому напрямку, але не могли уявити собі комбінацію дій, яка можлива на напрямку через річку Дніпро. Тут їм було складно вгадати задуми командування, і вони намагались таким чином зупинити або хоча б відтермінувати рух і просування тут Сил оборони», – каже Гуменюк.

Також, за її словами, «через руйнування Каховської ГЕС певним чином трансформувалась і лінія фронту, тому що змінилися і мінні поля, змінилися і позиції – і ворожі, і наші дещо». Зараз російські військові намагаються використати час, аби «переосмислити, перепланувати свої дії подальші, але все одно очевидно, що вони продовжують тримати оборону, і більшої перспективи для себе поки що не бачать».

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.