У Дніпрі та Чорному морі третина проб води не відповідає нормам – МОЗ

У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30% відібраних із поверхневих водойм та зон рекреації проб води, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що під найбільшою небезпекою нині Одещина, де зафіксовані «найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників».

«За результатами щоденного моніторингу, фахівці фіксують значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. Найбільш значні відхилення від показників безпеки, згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями, зафіксовано в Одеській області. Центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання. Наразі заборони діють на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині», – зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Як поінформували у міністерстві, вздовж річкового русла в зоні підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС та вздовж морського узбережжя сформовано близько 40 точок моніторингу води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Серед небезпечних збудників захворювань – сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, кажуть у МОЗ.

МОЗ закликає громадян відповідально поставитися до власного здоров’я і не купатися у водоймах цих областей.

У МОЗ раніше попереджали, що в поверхневих водоймах через руйнування Каховської гідроелектростанції вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.