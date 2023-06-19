Вілкул розповів, що робитимуть у Кривому Розі, коли резерви води закінчаться

Через місяць-півтора у Кривому Розі на Дніпропетровщині може взагалі не бути води, тоді її підвозитимуть водовозами і цистернами, заявив в ефірі Радіо Свобода голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, зараз у Кривому Розі діє режим суворої економії води.

«Може так статися, що деякий час води у водопроводі може не бути взагалі, десь через півтора місяця, на деякий термін. Тоді будемо використовувати водовозки, цистерни. Але ми розуміємо, що Кривий Ріг – це 800-тисячна агломерація, це не на село з 30 хат воду провести, це 800-тисячна агломерація. Це досить складно. Але іншого шляху немає», – сказав Вілкул у коментарі програмі «Свобода. Ранок».

Він також розповів, що зараз почалося будівництво водогону, але термін закінчення цього будівництва наразі невідомий, бо залежить від постачань труб та насосів з Європи. Якщо першу нитку водогону зведуть через місяць, то це буде найоптимістичнішим варіантом, – сказав Вілкул.

«Ніхто вам зараз термінів не скаже. 100 кілометрів труби плюс насоси. Уе це з Європи. Це покупка, замовлення, підприємства повинні їх виготовити. Потім ще логістика через всю Україну. Там є декілька ниток, п’ять ниток. Якщо перша нитка буде через місяць, то це найбільш оптимістичний термін. Найбільш. Думаю, що може бути складніше», – каже Вілкул.

Проблеми з водою у Кривому Розі почалися після руйнування Каховської ГЕС: вода зі сховища затопила населені пункти Херсонщини, а через розлив рівень води у водосховищах, які забезпечували водою південь України, впав. Найближчими роками воду звідти брати буде неможливо. Нині 70% жителів Кривого Рогу використовують воду, запас якої був зроблений заздалегідь.

Криворіжців закликають вже зменшити використання води. Також почали будівництво водогону і каналу «Інгулець – Південне», який дозволить транспортувати воду на 30 кілометрів. Загалом для безперебійного забезпечення міста водою, потрібно прокласти близько 100 кілометрів труб і збудувати трансформаторні і насосні станції.