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#ВУКРАЇНІ

Ядерна загроза: запорізькі атомники, які змогли втекли з окупації

Ядерна загроза: запорізькі атомники, які змогли втекли з окупації
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Ядерна загроза: запорізькі атомники, які змогли втекли з окупації

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Запорізька АЕС понад рік захоплена російськими окупантами. Станція зазнала обстрілів та відключень електроенергії, в порушення правил безпечної експлуатації. Тисячі її українських працівників фактично стали заручниками.

Частина вимушено підписала контракт із «Росатомом», частина саботує виконання незаконних вимог, ще частина під загрозою життю виїхала у тил цілими родинами. Історії двох сімей атомників, які бачили на власні очі захоплення станції та пережили окупацію. Ми поговорили з ними про те, що відбувається на ЗАЕС сьогодні, як їм вдалося виїхати і яка ймовірність ядерної загрози, коли атомна електростанція перетворилася на склад зброї.

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