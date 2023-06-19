Ядерна загроза: запорізькі атомники, які змогли втекли з окупації

Частина вимушено підписала контракт із «Росатомом», частина саботує виконання незаконних вимог, ще частина під загрозою життю виїхала у тил цілими родинами. Історії двох сімей атомників, які бачили на власні очі захоплення станції та пережили окупацію. Ми поговорили з ними про те, що відбувається на ЗАЕС сьогодні, як їм вдалося виїхати і яка ймовірність ядерної загрози, коли атомна електростанція перетворилася на склад зброї.