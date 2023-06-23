МЗС закликає до санкцій проти Росії і визнання її державою-терористом через ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту, зокрема «Групу семи» і ЄС, вжити заходів проти Росії через її дії на окупованій Запорізькій АЕС, у тому числі – запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ.

«Мінування й інші форми мілітаризації Запорізької АЕС із боку Росії становлять безпосередню загрозу ядерного інциденту на найбільшій в Європі атомній електростанції. За інформацією українських розвідувальних органів, Росія розглядає сценарій скоєння терористичного акту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Такий теракт матиме глобальні наслідки», – наголосили у відомстві.

«Наполягаємо на необхідності визнати Росію державою-терористом та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії», – йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що, окупувавши ЗАЕС, Росія грубо порушує міжнародне право та норми і стандарти ядерної безпеки, включно сім основоположних принципів МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності. Тому в міністерстві очікують «чіткої оцінки генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо злочинних дій Росії».

«Рівень викликів і загроз, які сьогодні постають перед світовим режимом ядерної безпеки внаслідок війни РФ проти України, є надзвичайно високим та вимагає консолідації і посилення міжнародних зусиль з недопущення ядерної катастрофи. Росія як держава-терорист порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і переважну більшість своїх власних договірних зобов’язань, проте до цього часу не відчула справедливих наслідків за свої злочини», – йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, і Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», – наголосив він.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.