В ОП пояснили, чому Росія може вдатися до «масштабний теракт на ЗАЕС»

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що Росія розглядає «масштабний теракт на ЗАЕС» для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони.

«Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів «Кинджалів» по дамбі в Кривому Розі. Нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами», – написав він у твіттері.

За його словами, чи наважиться Москва на теракт на Запорізькій АЕС, залежить від глобального світу.

«Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні», – наголосив Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі цю заяву назвали «черговою брехнею».

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», – наголосив він.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.