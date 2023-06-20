«Може рвонути»: експерти попереджають про небезпеку катастрофи на окупованій ЗАЕС 

Як Росія використовує Запорізьку АЕС у війні з Україною? Якими можуть бути наслідки для ЗАЕС від руйнування Каховської гідроелектростанції? Чи можуть російські військові підірвати Запорізька АЕС і до чого це призведе, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія хоче «підірвати Запорізьку атомну електростанцію для дестабілізації в Україні», а також для того, аби «світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт». Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, опублікованому 16 червня. За його словами, передача Україні західної техніки невеликим партіями лише продовжує тривалість війни. Якщо військове обладнання передадуть масово, Україна швидше переможе, зазначив президент.

в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, опублікованому 16 червня. За його словами, передача Україні західної техніки невеликим партіями лише продовжує тривалість війни. Якщо військове обладнання передадуть масово, Україна швидше переможе, зазначив президент. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого тижня відвідав Запорізьку АЕС, аби оцінити ситуацію після руйнування Каховської гідроелектростанції. 15 червня він опублікував у Twitter відео на тлі ставка-охолоджувача ЗАЕС. Гроссі зазначив, що одним із найважливіших наслідків руйнування Каховської греблі стало зниження рівня води, яка необхідна для охолодження атомної електростанції. Для безпеки ЗАЕС важливо, щоб вода залишалася на такому рівні, як станом на 15 червня, сказав очільник МАГАТЕ.

минулого тижня відвідав Запорізьку АЕС, аби оцінити ситуацію після руйнування Каховської гідроелектростанції. 15 червня він опублікував у Twitter відео на тлі ставка-охолоджувача ЗАЕС. Гроссі зазначив, що одним із найважливіших наслідків руйнування Каховської греблі стало зниження рівня води, яка необхідна для охолодження атомної електростанції. Для безпеки ЗАЕС важливо, щоб вода залишалася на такому рівні, як станом на 15 червня, сказав очільник МАГАТЕ. Наступного дня, 16 червня, Гроссі закликав «не використовувати АЕС як військову базу, не атакувати станцію та не вести вогонь з неї, а також не переривати зовнішні джерела електропостачання». Гендиректор МАГАТЕ зауважив, що присутні на Запорізькій АЕС експерти постійної місії МАГАТЕ будуть моніторити дотримання цих принципів та інформуватимуть міжнародну спільноту.

У російській компанії «Росенергоатом» заявили, що ядерну безпеку на Запорізькій АЕС начебто буде забезпечено у повному обсязі після руйнування греблі Каховської ГЕС. Про це 14 червня повідомило інформаційне агентство ТАСС із посиланням на заяву радника гендиректора «Росенергоатому» Рената Карчаа.

Представник російської окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов 17 червня у своєму телеграм-каналі написав, що інспектори МАГАТЕ під час візиту Гроссі на Запорізьку АЕС начебто намагалися сфотографувати російські оборонні споруди та блокпости і відправити знятий матеріал. Але їм це не вдалося, стверджує Рогов, оскільки «російські

17 червня у своєму телеграм-каналі написав, що інспектори МАГАТЕ під час візиту Гроссі на Запорізьку АЕС начебто намагалися сфотографувати російські оборонні споруди та блокпости і відправити знятий матеріал. Але їм це не вдалося, стверджує Рогов, оскільки «російські Тим часом Росія зупинила автоматичну передачу даних з датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС, повідомив 14 червня на брифінгу виконувач обов'язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков. За його словами, цю інформацію в ручному режимі передають представники МАГАТЕ. «Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки», – сказав Коріков.

«Рівень мілітаризації зростає»

У коментарі «Новинам Приазов'я» Коріков розповів, що без Каховського водосховища експлуатація Запорізької АЕС можлива, але за умови дотримання заходів безпеки.

АЕС є окупованою, на АЕС знаходяться окупанти зі зброєю, вибухівкою

«Експлуатація ЗАЕС можлива без пошкодження ядерного палива і без радіаційних наслідків. Я маю на увазі, можлива протягом кількох місяців. Разом з тим це все можливо з урахуванням якби у нас там був передбачуваний і відповідальний менеджмент. Наразі цього у нас не відбувається. АЕС є окупованою, на АЕС знаходяться окупанти зі зброєю, вибухівкою. Зараз система фізичного захисту фактично зруйнована і на АЕС попадає зброя, вибухівка, військова техніка, різного роду пропагандисти, блогери», – зауважив він.

Рівень мілітаризації ЗАЕС значно зростає, каже Коріков. За його словами, російські військові використовують виробничі приміщення станції як укриття для своєї зброї, вибухівки, військової техніки та всього військового персоналу. Також російські окупанти продовжують тиснути на персонал ЗАЕС і вдаються до тортур.

Більш жорсткими стали заходи контролю доступу з боку окупантів

«Персонал, який не має російського паспорта, зазнає катувань, зазнає знущань, тортур. Більш жорсткими стали заходи контролю доступу з боку окупантів, навіть з кнопковим телефоном вже неможливо дістатися на АЕС. Забирають і смартфони, і кнопкові телефони, а у персоналу без російських паспортів перевіряють зміст телефонів. Доводиться відповідати на питання, що це за контрагент у нас? Регулярно відвідують житло персоналу, який відданий Україні й не оформив російський паспорт і відповідно йде побиття такого персоналу з боку російських окупантів», – стверджує експерт.

Що може спричинити аварію?

Аварія на ЗАЕС зі значним радіаційним забрудненням можлива у разі цілеспрямованих дій російських окупаційних сил, зазначив посадовець.



За його словами, окупанти можуть вдатися до зміни режиму енергоблоків ЗАЕС і в такому разі можливе радіоактивне забруднення прилеглої території, «навіть можливі транскордонні наслідки».

Коріков додав, що єдиним безпечним шляхом відновлення безпеки на ЗАЕС є деокупація, демілітаризація і повернення станції під контроль оператора НАЕК «Енергоатом».

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«АЕС на лінії фронту»

Оглядач видання «Дзеркало тижня» Ігор Маскалевич зазначив, що основна небезпека для Запорізької АЕС полягає у повному виведенні її з ладу.

Один з реакторів у гарячому резерві, і теоретично там цілком можуть бути екологічні проблеми. Грубо кажучи, можуть його рвонути

«Коли вони йшли з Херсона, вони підірвали підстанцію 220, там було два трансформатори, вони підірвали навіть фундаменти. Тут, на запорізькій АЕС зараз у них не працює жодного реактора, але один із них у гарячому резерві, і теоретично там цілком можуть бути екологічні проблеми. Грубо кажучи, можуть його рвонути. Причому зроблять так, що переведуть стрілки на українську сторону. Цей варіант реально є», – сказав він.



Ризики для ЗАЕС, пов'язані з рівнем води у ставку-охолоджувачі, також є, каже журналіст.

Гарантувати, що там буде все 100% добре, неможливо

«Сам по собі ставок, це досить велика водойма десь, вона ізолювала від Каховського водосховища. Тобто, він загалом розрахований на всякі речі типу саме прориву греблі. Для цього він, власне, і створювався. Але, звичайно, ніхто ніколи в реальності не перевіряв. І цьому ставку вже щонайменше 30 років він не дуже підтримувався. Тобто там проводились якісь ремонтні роботи, але як він це все перенесе, незрозуміло. Гарантувати, що там буде все 100% добре, неможливо. Плюс він знаходиться в зоні бойових дій. Фактично Запорізька АЕС знаходиться на лінії фронту», – зауважив він.

Про наслідки та реакцію МАГАТЕ

Наслідки від підриву Запорізької АЕС можуть бути непередбачуваними, розповідає оглядач. На його думку, треба запобігати підриву, а не думати, що з ним буде.



«А реально, якщо буде підрив, буде довгострокове радіоактивне зараження як мінімум у зоні атомної станції. Плюс сама станція стоїть поруч з водосховищем, яке нам доведеться ще відновлювати. І, знову ж таки, недалеко від річки Дніпро, яка є величезним питним джерелом для всього півдня України, яке впадає в Чорне море, де теж, загалом, є сусідні держави. Тобто ризик цілком реальний», – сказав Маскалевич.

З огляду на рівень небезпеки для України і Європи в цілому, аналітик вважає, що позиція МАГАТЕ до Росії має бути набагато жорсткішою, а натомість, як видається, МАГАТЕ не зацікавлене в загостренні відносин з РФ. Через таку вʼялу реакцію на дії окупантів, йде «повзуча анексія ЗАЕС», – стверджує експерт.

«Кремль продовжує шантаж»

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей зазначив, що Росія продовжує використовувати Запорізьку АЕС як інструмент шантажу світової спільноти для того, щоб змусити Україну відмовитися від контрнаступу. Росія надає дозвіл на відвідування станції директором МАГАТЕ, щоб загострити це питання у світовому інформаційному просторі.

Вони грають на страхах європейців і міжнародної спільноти перед ядерною зброєю

«Вони показують, що безпека на одному з найбільших ядерних об'єктів Європи може бути порушена. І що у випадку вибуху це все зачепить весь світ. Вони цим шантажують, вони грають на страхах європейців і міжнародної спільноти перед ядерною зброєю. Я пам'ятаю, один з російських експертів згадував 90-ті роки, коли Єльцину (Борис Єльцин – колишній президент РФ – ред.) доповідали про їхні взаємовідносини (Росії) з країнами Заходу, країнами НАТО. І коли Єльцин запитав: «А чого ж країни НАТО не виконують всі ці наші вимоги й забаганки»? Йому його генерали відповіли, що Захід Росію просто не боїться, вони вважають нас нормальними. І в цьому крається логіка поведінки росіян і Кремля нинішнього. Вони максимально створюють умови, щоб показувати перед Заходом свою неадекватність, свою неконтрольованість, щоб їх боялись», – стверджує експерт.



МАГАТЕ не володіє достатніми механізмами впливу на Кремль, вважає він. Соловей називає це «системною проблемою», оскільки більш серйозні організації не можуть справитися з країною, яка порушує всі норми й правила, які вона ж підписала.

«Путін може застосувати ядерну зброю»

Генерал США у відставці, старший науковий співробітник Центру науки та міжнародних справ Белфера при Гарвардській школі імені Кеннеді Кевін Раян в інтерв'ю грузинській службі Радіо Свобода зазначив, що Запорізька атомна електростанція – є важливим фактором у війні. Якщо Росія створить ядерний інцидент у Запоріжжі, вона отримає від цього певну перевагу, щоб розвалити українську владу або паралізувати українські сили, які б намагалися врятувати людей у регіоні. Втім, це не може знищити українських військових і не зупинить український наступ в іншому регіоні, вважає американський генерал.

в інтерв'ю грузинській службі Радіо Свобода зазначив, що Запорізька атомна електростанція – є важливим фактором у війні. Якщо Росія створить ядерний інцидент у Запоріжжі, вона отримає від цього певну перевагу, щоб розвалити українську владу або паралізувати українські сили, які б намагалися врятувати людей у регіоні. Втім, це не може знищити українських військових і не зупинить український наступ в іншому регіоні, вважає американський генерал. Втім Раян не виключає того, що Володимир Путін може застосувати ядерну зброю, якщо втратить сухопутний міст або захоплені ним області, або якщо втратить Крим. Це може статися незалежно від того, що відбудеться чи не відбудеться на Запоріжжі.

Директор Інституту світової політики Євген Магда зауважив, що Росія намагається використовувати тему ядерної зброї, перш за все, політично.

Росія фактично завдала ядерного удару без використання ядерної зброї

«Після того, як було підірвано греблю Каховської ГЕС, Росія фактично завдала ядерного удару без використання ядерної зброї. Тобто, величезна площа ураження, значні жертви. Я думаю, ми, на жаль, будемо дивитися, що їхня кількість (жертв – ред.) буде рости. Ми будемо бачити, як існує епідеміологічна загроза. Але сама ядерна зброя не використана», – зазначив він.

За словами Магди, Росія намагається використовувати ядерну зброю насамперед політично. Він нагадав про минулорічний наступ ЗСУ на правобережній Херсонщині, коли в російському інформполі лунали звинувачення на адресу України в «підготовці брудної ядерної бомби».

«Але цього не сталося. І наступ на Херсонщині був здійснений», – зазначив експерт.



«Примусити Україну до переговорів»

Втім, імовірність, що Росія використає ядерну зброю, залишається вважає експерт. Запорізька АЕС – це зручний інструмент для здійснення Росією маніпуляцій, каже Магда.

«Вони в такий спосіб говорять: «Так, давайте ви з нами зараз сідаєте, домовляєтесь, або інакше ми себе не контролюємо». От в чому річ. Тобто, я думаю, що вони станом на зараз розглядають цю ситуацію як спробу примусити Україну до переговорів, як вони говорять, з урахуванням існуючих на землі реалій. Тобто, з урахуванням окупації 20% нашої території. Це факт», – підкреслив експерт.

Він також додав, що головною метою Росії залишається знищення України як успішної демократичної країни. Це відбувається з 2014 року, коли РФ анексувала Крим і почала гібридну російсько-українську війну. Оскільки

«Розлюднення українців і прагнення знищити демократичну Україну – це модус операнді російської влади. І в мене у цьому немає сумнівів. Демократична, успішна Україна несе собою для Росії величезну загрозу. Це те, що ми всі маємо усвідомлювати», – зазначив Магда.