На всіх українських АЕС відбулися ротації місій МАГАТЕ – Держатомрегулювання

Минулого тижня на всіх українських атомних електростанціях відбулися ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), йдеться в повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання України.

У відомстві кажуть, що постійно діючі місії МАГАТЕ на українських АЕС було запроваджено на офіційне запрошення України з метою «моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії Росії».

На окупованій російськими військовими Запорізькій АЕС постійна моніторингова група працює із вересня 2022 року. За цей час вже двічі відбувалися затримки зі зміною складу місії МАГАТЕ на ЗАЕС, уточнили в Держатомрегулюванні.

Водночас, на Чорнобильській, Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій атомних станціях постійні моніторингові місії МАГАТЕ почали свою діяльність у січні 2023 року.

«Ротації на цих АЕС проводяться безперешкодно та у встановлені терміни», – зазначили у в Держатомрегулювання.

13 червня після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що «дуже стурбований» через те, що існує ризик пошкодження ЗАЕС під час українського контрнаступу.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.