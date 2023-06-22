У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про підготовку РФ теракту на Запорізькій АЕС

У Кремлі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку РФ теракту на Запорізькій АЕС.

«Це чергова брехня. На місці були контакти з МАГАТЕ – дуже висока оцінка МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії). Вони бачили все, все, що хотіли побачити», – сказав журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков.

У МАГАТЕ наразі не коментували цих заяв.

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, Київ передав ці дані країнам-партнерам.

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», – наголосив він.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.