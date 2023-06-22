МАГАТЕ знає про мінування Запорізької АЕС – звіт агенції

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтверджує слова речника Кремля Дмитра Пєскова про відсутність загрози російського теракту на контрольованій військами РФ Запорізькій АЕС. Про таку загрозу раніше 22 червня заявив президент України Володимир Зеленський.

Як вказано у звіті ядерної агенції ООН 21 червня, міни є не лише за територією обʼєкта, а і в межах периметра станції.

«МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра станції, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які розміщені, як пояснив персонал служби безпеки, з оборонною метою», – вказано у звіті.

Попри наявність таких даних, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що «основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу».

«Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою», – сказав генеральний директор Гроссі, додавши, що «ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно крихка».

22 червня в Кремлі назвали «черговою брехнею» заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку РФ теракту на Запорізькій АЕС. За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, МАГАТЕ дало «дуже високу оцінку» рівня безпеки на станції.

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, Київ передав ці дані країнам-партнерам.

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», – наголосив він.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.