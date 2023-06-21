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МАГАТЕ: ЗАЕС використовуватиме кілька різних джерел води для охолодження

Запорізька АЕС поблизу Енергодара, архівне фото, 2009 рік

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) використовуватиме кілька різних джерел води, яких вистачить для охолодження на кілька місяців, йдеться 21 червня в новому звіті МАГАТЕ, ядерної служби ООН.

«За останні два тижні найбільша в Європі атомна електростанція отримувала необхідну воду для охолодження із запасів, що містяться у відвідному каналі сусідньої Запорізької теплоелектростанції (ЗаТЕС). Це окремо від резервуару, рівень води в якому впав після того, як дамба (Каховської ГЕС) була серйозно пошкоджена 6 червня», – йдеться в документі Міжнародного агентства з атомної енергії.

«Разом у великому ставку-охолоджувачі, менших ставках і водовідливному каналі води достатньо на кілька місяців», – додають експерти.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі їде на ЗАЕС
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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі їде на ЗАЕС

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