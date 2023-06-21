МАГАТЕ: ЗАЕС використовуватиме кілька різних джерел води для охолодження

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) використовуватиме кілька різних джерел води, яких вистачить для охолодження на кілька місяців, йдеться 21 червня в новому звіті МАГАТЕ, ядерної служби ООН.

«За останні два тижні найбільша в Європі атомна електростанція отримувала необхідну воду для охолодження із запасів, що містяться у відвідному каналі сусідньої Запорізької теплоелектростанції (ЗаТЕС). Це окремо від резервуару, рівень води в якому впав після того, як дамба (Каховської ГЕС) була серйозно пошкоджена 6 червня», – йдеться в документі Міжнародного агентства з атомної енергії.

«Разом у великому ставку-охолоджувачі, менших ставках і водовідливному каналі води достатньо на кілька місяців», – додають експерти.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.