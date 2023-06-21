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Україна

Буданов попереджає про ЗАЕС, Байден – про «ядерку». Маляр анонсує головний бій

Які ймовірні наслідки для України, Росії і Європи загалом, якщо російська армія спровокує катастрофу на найбільшій європейській атомній станції? 
  • Буданов: російські окупанти замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС

Запорізька атомна станція та її ставок-охолоджувач – заміновані. Стверджує головний український розвідник Кирило Буданов. І як обережно формулює Буданов, якщо охолоджувач підірвуть – будуть «значні проблеми».

Які є докази мінування ЗАЕС? Яким може бути план Кремля щодо ЗАЕС? Які ймовірні наслідки для України, Росії і Європи загалом, якщо російська армія спровокує катастрофу на найбільшій європейській атомній станції?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

  • Про загрозу російського локального ядерного удару по Україні

У разі ударів західними ракетами по окупованому Криму та Росії міністр оборони РФ Шойгу обіцяє реакцію у відповідь. А американський президент Джо Байден тепер каже, що використання Росією тактичної ядерної зброї є реальним. Чи перемістила Москва ядерні боєголовки до Білорусі? Чи варто розглядати ці погрози як реальні і готуватися до них? Та на яку реакцію західного світу може розраховувати Україна?

  • НБУ хоче карати обмінники за відмов брати старі банкноти

Обмінники каратимуть за відмову приймати «зношені» валюти. Принаймні так обіцяють в Національному банку України. А ще там закликають людей скаржитися, якщо їхні долари не хочуть обмінювати на гривню. То чому де-факто з'явилися обмеження для обміну валюти, хоча їх не встановлював Нацбанк? Кому вигідний такий ажіотаж? Та чи повернуть гроші людям, які сплачували комісію від 10 до 30 відсотків за стару чи пошкоджену купюру валюти?

  • Успіх песика Патрона шоу-бізнесі

«Хто тримає цей район – пес Патрон». Знайомі слова? Пісня гурту «KARTA SVITU» про українського собаку-винюхувача вибухівки стала лауреатом музичної премії YUNA-2023. Чому цей трек та мультфільм про талісмана Державної служби України з надзвичайних ситуацій стали настільки популярними?

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