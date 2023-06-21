У розвідці Британії прокоментували фортифікації РФ у Криму

Росія протягом останніх тижнів продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів глибоко в тилу, особливо на підступах до окупованого Криму, заявляють у розвідці Великої Британії.

«Сюди входять великі фортифікації довжиною дев’ять кілометрів за 3,5 кілометри на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що з’єднує Крим із Херсонською областю. Ці засоби захисту свідчать: російське командування вважає, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим», – йдеться в повідомленні.

Росія продовжує розглядати збереження контролю над півостровом як головний політичний пріоритет, зауважили в розвідці.

Напередодні проєкти Радіо Свобода «Крим.Реалії» і «Схеми» зібрали нові супутникові знімки російських фортифікацій у Криму. Дані свідчать про те, що найбільш укріплений фортифікаціями регіон Криму – це його північна частина. Від адмінкордону з Херсонською областю та до Джанкоя організовані лінії оборони.

20 червня російська влада пригрозила Україні ударами по так званих центрах ухвалення рішень. Як заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу, «червоною лінією» є гіпотетичні ракетні удари України по цілях в окупованому Криму та на території Росії. Шойгу стверджує, що керівництво ЗСУ планує завдати таких ударів ракетами HIMARS і Storm Shadow.



Країни Заходу, які постачають Україні зброю, наголошують, що не схвалюють ударів по території Росії, але вказують, що Крим є українською територією.