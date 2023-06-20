Росія знову погрожує Україні ударами по «центрах ухвалення рішень»

Російська влада знову пригрозила Україні ударами по так званих центрах ухвалення рішень.



Як заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу, «червоною лінією» є гіпотетичні ракетні удари України по цілях в анексованому Криму та на території Росії.



Шойгу стверджує, що керівництво ЗСУ планує завдати таких ударів ракетами HIMARS і Storm Shadow.



«Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної військової операції означатиме повноцінне втягування США та Великобританії в конфлікт і спричинить негайні удари по центрах ухвалення рішень на території України», – сказав він.



Шойгу не уточнив, що таке «зона проведення спеціальної військової операції».



«Спеціальною військовою операцією» російська влада називає війну проти України.



Країни Заходу, які постачають Україні зброю, наголошують, що не схвалюють ударів по території Росії, але вказують, що Крим є українською територією.



Міноборони Росії вперше погрожувало ударами по «центрах ухвалення рішень» ще у квітні минулого року. Про такі удари відомство звітувало двічі – у травні та 16 червня 2023 року. У першому випадку, як стверджується, удару було завдано по штаб-квартирі Головного управління розвідки в Києві, про другий випадок подробиць немає. Україна заперечує, що якийсь із «центрів ухвалення рішень» було знищено.