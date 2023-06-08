«Бавовна» у Луганську: Україна б'є по російському тилу

Британська розвідка стверджує, що ініціатива на більшості дільниць фронту зараз – за Україною. ЗСУ просуваються на Бахмутському фронті і завдають ударів по тилах РФ у Луганську. Тим часом російська пропаганда панікує з приводу півдня: постійно повідомляє про атаки України там.

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Такого ж швидкого контрнаступу, яке було минулої осені, не варто очікувати, йдеться в матеріалі The Washington Post. Зазначається, що російська армія втратила багато своїх позицій у зв'язку з руйнуванням ГЕС, але західний фланг російського фронту захищений річкою Дніпро, яку важко подолати, особливо після прориву Каховської греблі.

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Крім змін на фронті, через потоп на Україну чекають і нові економічні реалії.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України зробили невтішний прогноз: через рік площі для посіву в одразу кількох областях можуть стати непридатними для експлуатації.

Головні питання випуску:

Як Україна виконуватиме зернову угоду і які наслідки матиме руйнування ГЕС не лише для материкової частини України, а й для Криму?

Чи змінила тактику ведення війни Росія через руйнування ГЕС?

Як зміниться південний фронт у найближчі тижні?

Чим відрізнятимуться «літні контрнаступи» від тодішнього осіннього?