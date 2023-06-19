Руйнування Каховської ГЕС: підтопленими залишаються 22 населені пункти Херсонщини

Після руйнування Каховської ГЕС залишаються підтопленими 22 населені пункти.



«Станом на 6 ранку, середній рівень води становить 80 см. Підтопленими залишаються п’ять населених пунктів правобережжя – Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. Там під водою ще залишається 843 будинки», – розповів Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



За даними МВС, на тимчасово окупованій території Херсонщини підтопленими залишаються 17 населених пунктів.

Напередодні глава МВС Ігор Клименко повідомив, що підриву Каховської ГЕС

загинули 17 людей, з них 13 – внаслідок утоплення. Розшукують ще 31 людину.

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Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

Перевірити ці дані з інших джерел не є можливим.