У Хмельницькій ОВА повідомили про пошкодження через падіння уламків дронів

Уламками дронів, які Росія рано-вранці запустила по Україні, в Хмельницькій області пошкоджені гараж і господарча будівля в одній із громад області, люди не постраждали, повідомила обласна військова адміністрація.

«Сьогодні під час повітряної тривоги ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил на Хмельниччині. На жаль, уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби. Підрозділи ДСНС ліквідували займання», – йдеться в повідомленні.

Раніше про збиття шести дронів над Хмельниччиною повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Близько 5:00 21 червня в Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що в області було чутно вибухи. Подробиць там не наводили і про можливі руйнування через падіння уламків тоді не повідомляли.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух «Шахедів» у кількох областях.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 21 червня Росія завдала чергового ракетного й авіаційного ударів іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні, і що інформація щодо наслідків удару ще уточнюється.

Російські війська активізували удари по Україні від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».