Повітряні сили повідомили про збиття дронів над Хмельниччиною

Українські сили протиповітряної оборони знищили шість іранських ударних безпілотників «Шахед», які Росія запустила по Україні, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Усі дрони-камікадзе знищено силами і засобами Повітряних сил на Хмельниччині», – йдеться в повідомленні.

За минулу добу, 20 червня, Сили оборони України «приземлили» чотири російські розвідувальні безпілотники різних типів, додали в ЗСУ.

Близько 5:00 21 червня в Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що в області було чутно вибухи. Подробиць там не наводили і про можливі руйнування через падіння уламків не повідомляли.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух «Шахедів» у кількох областях.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 21 червня Росія завдала чергового ракетного й авіаційного ударів іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні, і що інформація щодо наслідків удару ще уточнюється.

Російські війська активізували удари по Україні від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».