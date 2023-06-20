Повітряні сили попереджають про рух «шахедів» у кількох областях

У Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях на початку доби 21 червня пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попереджають про можливу атаку дронів-камікадзе.

«Зафіксовано рух кількох ударних БпЛА типу «шахед» в Сумській та Полтавській областях!» – йдеться в одному з повідомлень.

Згодом командування також попередило про рух безпілотників на Черкащині та Кіровоградщині.

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Вночі 20 червня в більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Київська міська військова адміністрація повідомила, що в повітряному просторі навколо Києва сили протиповітряної оборони виявили і знищили близько 20 безпілотників, запущених Росією.

Загалом Повітряні сили звітували про збиття 32 із 35 безпілотників.

Про влучання внаслідок російського удару повідомили представники влади Запоріжжя і Львова. У Запоріжжі цілями удару стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.