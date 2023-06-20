Удар РФ: у Запоріжжі цілями стали комунікації, у Львові – об’єкт критичної інфраструктури

Російські війська в ніч на 20 червня вкотре завдали удару по Україні. Зокрема, про влучання повідомили представники влади Запоріжжя і Львова.

«Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога. Мішенями рашистів стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила», – написав у телеграмі голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

«Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби», – заявив він вранці.

У Київській міській військовій адміністрації вночі повідомили про роботу протиповітряної оборони в місті.

«Київ – загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу Shahed Залишайтесь в укритті!», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Про небезпеку застосування російських БпЛА і роботу ППО повідомили також у в Київській ОВА.

На даний час повітряна тривога продовжує діяти в Києві й області, а також у Харківській області, де, за даними Повітряних сил ЗСУ, існує ракетна небезпека. Протягом ночі тривогу оголошували в більшості областей України.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».