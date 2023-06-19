Повітряна тривога: військові попереджають про загрозу ударів дронами на півдні

Повітряну тривогу оголосили на початку доби 20 червня в низці областей на півдні, сході а також у Сумській та Полтавській областях.

Зокрема, Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку та ймовірність застосування російськими військами ударних дронів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Одеській областях.

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Згодом Повітряні сили заявили про загрозу ударів балістичним озброєнням у областях, де триває повітряна тривога. Наразі вона оголошена в 10 областях.

Росія регулярно обстрілює населені пункти в різних регіонах України, попри заперечення Кремля ударів по цивільних об’єктах. Днями, зокрема, ударів зазнали Дніпропетровська та Кіровоградська області.