Ударами по півдню Росія намагається вразити резерви ЗСУ для наступу на цьому напряму – Гуменюк

Російські війська намагаються дістати резерви української армії на півдні, вважає речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Про це вона сказала в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Таким чином Гуменюк пояснила обстріли Росією південних регіонів ракетами та дронами.

«Цілком очевидно, що за класикою розуміння військової стратегії, напрямки, які характеризуються активними бойовими діями, потребують певних резервів на віддаленні від лінії фронту в більш-менш безпечному регіоні», – сказала вона.

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Речниця вказала на те, що під час активних бойових дій на Запорізькому напрямку «тероризується Дніпропетровська область», яка до неї прилягає.

«Якщо є активність на Херсонському напрямку, тероризується Миколаївщина і Одещина, які, за сприйняттям ворога, є своєрідним хабом, де зосереджуються ресурси, які живлять лінію фронту на даному напрямку. Саме тому ворог, для себе зрозумівши, що там можуть бути зосереджені скупчення техніки і якихось військових підрозділів, намагається тероризувати саме ці регіони», – додала Гуменюк.

Росія регулярно обстрілює населені пункти в різних регіонах України, попри заперечення Кремля ударів по цивільних об’єктах. Днями, зокрема, ударів зазнали Дніпропетровська та Кіровоградська області.