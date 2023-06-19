П’ять громад Херсонщини мають проблеми з водою – влада

На Херсонщині п’ять громад мають проблеми з водою через осушення Каховського водосховища, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, у цих громадах наразі відновлюють деякі свердловини для забезпечення людей питною водою та шукають місце ще під 54 свердловини.

За інформацією голови ОВА, у підтоплених районах області для відновлення водопостачання потрібний час на осушення та спад рівня води, бо станції затоплені, до того воду не можна подавати без роботи каналізації.

«Сподіваюсь, що невпинна робота відповідних служб забезпечить технічною водою мешканців мікрорайону Острів вже цього тижня», – запевнив Прокудін.

Він додав, що після цього через два-три дні там люди зможуть вживати воду як питну.

Станом на 19 червня внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції вже відомо про загибель 18 людей.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

Перевірити ці дані з незалежних джерел не є можливим.