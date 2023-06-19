У МВС кажуть, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС загинуло 18 людей

Внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції, станом на вечір 19 червня, відомо про загибель 18 людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Евакуювали 3 773 особи та 284 тварини. На жаль, загинуло 18 осіб. 14 – від утоплення, 4 – від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти – 31 особа. Шукаємо кожного», – заявив Клименко.

Міністр зауважив, що вода продовжує відступати, але підтопленими й досі залишаються 39 населених пунктів та 818 будинків.

«Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води», – додав він.

Клименко також наголосив, що рятувальники ДСНС, поліцейські, гвардійці, комунальні служби, добровольці та волонтери продовжують роботу.

«Попри ворожі обстріли працюємо далі. Доставляємо воду, відновлюємо комунікацію, рятуємо людей», – заявив він.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

Перевірити ці дані з незалежних джерел не є можливим.