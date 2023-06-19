Гуменюк розповіла, як убезпечити деокуповану Херсонщину від обстрілів російських військ

Через кілька днів після руйнування Каховської гідроелектростанції, «на початку найбільш бурхливого потоку, було дещо полегшено долю правобережжя», адже війська РФ «у паніці залишали позиції та відступаючи не могли обстрілювати Херсонщину та деокуповане правобережжя», зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Але досить швидко оговталися (російські військові – ред.), буквально за дві доби повернулися і розгорнули ті позиції, з яких змогли сягати (правобережжя – ред.)», – наголосила вона.

Вона нагадала, що для того, аби жителі Херсонщини на правому березі відчули «полегшення» щодо обстрілів, «необхідно зачистити смугу, в якій би не було повністю окупантів завширшки 30 км».

«Їх (російські війська – ред.) велика вода відсунула щонайбільше на 15 км. Тому цього недостатньо для того, щоб обстріли припинились зовсім. Крім того, вони за цей час активізували авіацію, використовуючи ті самі ФАБи (фугасні авіабомби – ред.) – а це пуск з літака на відстані 50-60 км, тобто це теж не убезпечує від таких атак. І використовують ще безпілотні літальні апарати ударного типу «Ланцет», – підсумувала Гуменюк.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.