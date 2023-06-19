ДПСУ: під Бахмутом ліквідовано польовий склад армії РФ із боєкомплектом

Під Бахмутом на Донеччині українські прикордонники знищили польовий склад із боєкомплектом, який належав армії РФ, йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

«Вогнем і вибухами прикордонники знищують логістику загарбників під Бахмутом. Аеророзвідка виявила, а мінометники здійснили вогневий наліт на польовий склад, де окупанти накопичували боєкомплект», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники уточнили, що одна із мін влучила в укриття-склад, спричинивши вибух. У результаті «знищено склад, фортифікаційну споруду та двох військовослужбовців РФ».

У розвідці Британії 19 червня також заявили, що за останні десять днів Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега річки Дніпро для посилення Запорізького і Бахмутського напрямків.

Раніше у Міноборони України повідомили, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська звільнили 8 населених пунктів. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на відстань до 7 кілометрів.

Командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також заявив про «успіхи і помітні просування» українських військ на Таврійському напрямку.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 червня припустили, що українські війська, можливо, тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій. Проте, як зауважили в ISW, «оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає завершення контрнаступу України».

Повідомлення про перехід українських військ у наступ з’явилися на початку червня. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ: «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально».