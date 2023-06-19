Країни G7 «подвоять зусилля», щоб позбавити Росію компонентів для ракет

Посли країн «Групи семи» прокоментували останні ракетні атаки російських військ по українських містах.

За заявою від 19 червня, посли країн G7 висловили «підтримку усім українцям, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних атак Росії».

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«Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі», – пообіцяли в представництві «Групи семи».

У травні українська розвідка повідомила, що, попри санкції, Росія змогла налагодити виробництво нових ракет.

Росія вчергове посилила обстріли українських міст, зокрема, Києва, в травні та червні 2023 року.