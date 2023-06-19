У Повітряних силах ЗСУ уточнюють: російські бомбардувальники, ймовірно, імітували пуски ракет

Російські бомбардувальники Ту-22м3, ймовірно, тренувалися, імітуючи пуски ракет, уточнили в Повітряних силах ЗСУ.

«Дальні бомбардувальники Ту-22м3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), ймовірно, проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.



Водночас, за даними військових, на Запорізькому напрямку працювала російська тактична авіація, реактивна артилерія (можливо С-300). Інформація уточнюється.

Раніше після попередження про активність російської авіації Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет. У низці областей – на півдні та сході України – була оголошена повітряна тривога. Нині влада вже оголосила про відбій.

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У ніч на 19 червня Росія завдала чергового удару по Україні, зокрема, з Чорного моря запустила чотири ракети «Калібр» по Одещині. Усі їх збили сили ППО, повідомили українські військові.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».