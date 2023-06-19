У низці областей України оголосили повітряну тривогу. У ЗСУ повідомили про пуски російських ракет

Після попередження про активність російської авіації Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски російських ракет.



«Виліт чотирьох Ту-22м3. Можливі пуски ракет на Півдні та Сході. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря висока», – повідомили в телеграмі Повітряні сили, згодом додавши, що були пуски російських ракет.

У низці областей – на півдні та сході України – оголошена повітряна тривога.

У ніч на 19 червня Росія завдала чергового удару по Україні, зокрема, з Чорного моря запустила чотири ракети «Калібр» по Одещині. Усі їх збили сили ППО, повідомили українські військові.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».