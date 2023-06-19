Зеленський «скоординував позиції» з Сунаком перед Вільнюським самітом НАТО – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час якої сторони, зокрема, скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, повідомила пресслужба голови держави.

«Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Україні конкретних перспектив членства в Альянсі. Також було обговорено кроки з реалізації української формули миру та підготовки гарантій безпеки для нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Зеленський також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску і розповів про нарощування Росією виробництва ракет із використанням західних компонентів.

«Співрозмовники обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї. Президент подякував Ріші Сунаку за організацію конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні 21–22 червня, та за лідерську роль Великої Британії в консолідації міжнародної підтримки нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Велика Британія готується до проведення Конференції з відновлення України цього тижня, щоб допомогти країні швидко залучити іноземні інвестиції. Очікується, що на захід до Лондона прибудуть понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 країни, представників неурядових організацій і сотні лідерів бізнесу та підприємців.

Прем’єр-міністр Британії відкриє конференцію разом із президентом України Володимиром Зеленським, який візьме участь у заході онлайн. Очікується, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і державний секретар США Ентоні Блінкен також виступлять на відкритті конференції в середу.

Конференція з питань відновлення України, яку проведуть у Лондоні 21-22 червня, стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких провели в швейцарському Лугано у липні минулого року. Дводенний саміт стане найбільшою міжнародною конференцією, яку цього року проводить Британія.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні.

За його словами, цей пакет допомоги «покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років». На думку Столтенберґа, це «наблизить Україну до Альянсу».

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що членство України в НАТО є «обʼєктивною потребою».

Раніше він зауважив, що, попри те, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.