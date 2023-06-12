Дуда закликає до конкретики у питанні членства України в НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни-члени НАТО надати Києву чітку дорожню карту приєднання до оборонного альянсу.



«Україна чекає однозначного сигналу щодо чіткої перспективи членства в НАТО», – сказав Дуда 12 червня після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі, повідомляє DPA.

На початку червня президент України Володимир Зеленський заявив, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, але вона потребує конкретних гарантій безпеки.

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Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.