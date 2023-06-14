Членство України в НАТО є «обʼєктивною потребою» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що членство України в НАТО є «обʼєктивною потребою».

«Щойно говорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Годинна розмова. Передусім безпекова тематика, ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей. Звичайно, у кожній розмові приділяємо значну увагу довгостроковій безпеці та гарантіям миру, і не лише для нас. І завжди результативно. Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО, і це обʼєктивна потреба», – заявив він у своєму відеозверненні.

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«Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо і можемо їх знешкодити. Дякую Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО», – додав президент.

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Раніше Володимир Зеленський зауважив, що, попри те, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.