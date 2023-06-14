Союзники зацікавлені у результативності Вільнюського саміту для України – посол США при НАТО

НАТО, зокрема і США, підтримують євроатлантичні прагнення України, а саміт у Вільнюсі – відмінна нагода для союзників зібратися й підтвердити свою підтримку Україні в коротко- та довгостроковій перспективі. Про це в Брюсселі журналістам заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт.

«Ми зараз працюємо над пакетом практичної підтримки (…), щоб допомогти їм (українцям – ред.) у їхніх поточних зусиллях захистити свою територіальну цілісність, і підтримкою, пов’язаною з довгостроковими питаннями, довгостроковою модернізацією, проблемами, з якими вони стикатимуться – стандартизацією, оперативною сумісністю», – сказала диппредставниця.

Вона також анонсувала пакет політичної підтримки для України, який презентують у Вільнюсі.

«Буде ще один пакет політичної підтримки для наших друзів в Україні, який буде своєрідним сигналом і набором, я би сказала, нових результатів у категорії зміцнення наших політичних відносин з Україною. І про це ми ще розповімо у Вільнюсі. Тож думаю, що союзники об’єднані й дуже зацікавлені в тому, щоб отримати пакет результатів для (президента – ред.) Зеленського», – резюмувала Сміт.

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Раніше також держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що Україна в липні на саміті НАТО у Вільнюсі може чекати на «потужний пакет підтримки».

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, але вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.