Сунак на конференції з відновлення України має намір розповісти про форму контрнаступу проти РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на Ukraine Reform Conference має намір розповісти, що фінансова боротьба за відбудову України є формою контрнаступу проти Росії. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.



Велика Британія готується до проведення Конференції з відновлення України цього тижня, щоб допомогти країні швидко залучити іноземні інвестиції. Очікується, що на захід до Лондона прибудуть понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 країни, представників неурядових організацій і сотні лідерів бізнесу та підприємців.

Прем’єр-міністр Британії відкриє конференцію разом із президентом України Володимиром Зеленським, який візьме участь у заході онлайн. Очікується, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і державний секретар США Ентоні Блінкен також виступлять на відкритті конференції в середу.

Конференція з питань відновлення України, яку проведуть у Лондоні 21-22 червня, стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких провели в швейцарському Лугано у липні минулого року. Дводенний саміт стане найбільшою міжнародною конференцією, яку цього року проводить Великобританія.

Перед цим, 20 червня, у Лондоні у партнерстві з урядом України міністерка бізнесу та торгівлі Нусрат Гані запустить нову британсько-українську ініціативу TechBridge.



За даними британського уряду, TechBridge буде створено як фізичний простір для об’єднання інноваторів, підприємців, представників технологічних і фінансових галузей Великобританії та України для посилення співпраці і просування відновлення та реконструкції. Центр також пропонуватиме навчання, підвищення кваліфікації та бізнес-підтримку в технологічному секторі.

За даними Світового банку, станом на березень 2023 року потреби України на відновлення та відбудову оцінювали в 411 мільярдів доларів.